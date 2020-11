Neljanda järjestikuse võidu teeninud Levadia vähendas Paidega vahet

Levadia lõi väravad ära kaheminutilise perioodi jooksul, kui Markus Jürgenson realiseeris 36. minutil penalti ning kaks minutit oli täpne Bogdan Vaštšuk. Nikita Andrejev suutis Legioni poolelt 81. minutil penaltist ühe värava tagasi lüüa, kuid enamaks võõrustajad siiski võimelised polnud.

Neljanda järjestikuse võidu teeninud Levadial on koos 53 punkti. Teisel kohal olevast Paidest jäädakse nüüd maha seitsme silmaga. Kuigi pealinnaklubil on veel üks mäng varuks, on neil vaja Paidest möödumiseks, et Paide ise konkurentide vastu libastuks.

Legion jätkab 25 punktiga seitsmendal kohal.

