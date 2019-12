Nelja Eesti linna ehitatakse järgmisel aastal jalgpallihallid

Järgmisel aastal alustatakse Kultuuriministeeriumi ja Eesti Jalgpalli Liidu koostöös praeguste plaanide kohaselt sisehallide ehitamist Tartus, Haapsalus, Viljandis ja Raplas, lubas Keskerakond täna meediale saadetud pressiteates.

Riigikogu liige ja Haapsalu Linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid ütleb, et halli valmimist on Läänemaal kaua oodatud.

"Haapsalus on korralikul tasemel muru- ja kunstmuruväljak, kuid talvel tuleb harjutada võimlates. Sama probleem kimbutab ka teisi Läänemaa omavalitsusi," lausub Karilaid. "Jalgpall kogub Läänemaal järjest rohkem populaarsust ning treenerid teevad noortega head ja tänuväärset tööd. Jalgpallihalli valmides saame viia treeningtöö uuele tasemele."

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tunneb headmeelt, et valitsus ja parlament toetavad Keskerakonna algatust. "Iga spordile investeeritud euro toob inimeste tugevama tervise näol raha mitmekordselt tagasi," sõnab Reps. "Tegemist on pilootprojektiga, millele tuleb kindlasti jätk. Iga maakonnakeskus vajab vähemalt üht jalgpallihalli. Tallinna kogemus on näidanud, et huvi jalgpalli mängimise vastu on suur aastaringselt."

Täismõõtmelise jalgpalli sisehalli ehitamine läheb maksma umbes 1,2 miljonit eurot ja ülalpidamine jääb omavalitsuste kanda. Võrreldes Põhja-Euroopa riikidega on Eesti jalgpalli infrastruktuuri osas alles lapsekingades. Eestis oli mõne aasta taguse uuringu järgi üks jalgpalliväljak iga 9571 elaniku kohta, Soomes on vastav number 1338. Teisisõnu – Eesti jalgpalliharrastajatel on väiksemad võimalused trenni tegemiseks. Ka sisehalle on Soomes kümneid enam kui meil.