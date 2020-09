Neli Nõmme Kalju mängijat nakatusid koroonaviirusesse

Harjumaa üheteistkümnest juhust viis on kohalikku päritolu ehk haigestusid nakatunu lähikontaktsed, kolmel juhul viiest on tegu jalgpalliklubi Nõmme Kalju mängijatega. Mängijaid testiti eile Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) initsiatiivil, liidu kriisikomisjoni liikme Mihkel Uibolehe sõnul võtab EJL viiruse leviku takistamist väga tõsiselt. „Kui seni on meeskonnas toimuvat korraldanud klubi, siis kuna olukord on eskaleerunud, võtab jalgpalliliit selle kriisi juhtimise üle,” ütles Mihkel Uiboleht. Jalgpallurid tunnevad end hästi ja viibivad isolatsioonis.

Eesti Jalgpalli Liit annab kell 12 A. Le Coq Arenal pressikonverentsi, kus EJLi kriisikomisjoni liikmena annab Mihkel Uiboleht kommentaare seoses koroonaviirusest tingitud olukorraga Eesti jalgpallis.

Mäletatavasti jättis Vabariigi Valitsus möödunud nädalal Terviseameti soovitusel ära Euroopa liiga kohtumise Nõmme Kalju ja Sloveenia klubi NŠ Mura vahel, sest mõlemas meeskonnas tuvastati mängu eel üks koroonaviirusesse nakatunu. "Tänane Nõmme Kalju ja Sloveenia jalgpalliklubi NŠ Mura mäng ei saa meie hinnangul toimuda põhjusel, et mõlemas meeskonnas mängivad koroonaviirusesse haigestunute lähikontaktsed, kellel hetkel veel pole lähikontaktist haigestunuga möödunud 14 päeva," selgitas Terviseameti pressiesindaja Simmo Saar.