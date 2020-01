Neeme Korv | Sinised päevad mu elus

Tablool oli väga hea seis. Mängu alguses. 0 : 0. Henrik Ojamaa oli algkoosseisus, aga ei skoorinud. Eesti sai kolm kolli sisse. Martin Vunk luhtas elu võimaluse pall Hollandi postide vahel seisnud Kenneth Vermeeri selja taha lüüa.

Järgmisel päeval läks elu edasi nagu ikka.

***

Mul on aastakümnetepikkune tava kanda meeste rahvuskoondise mängupäeval sinist koondisesärki. Sinise särgi päev on mulle alati püha. Ükskõik, kas Eesti mängib Uus-Kaledoonias või Uruguays, Amsterdamis või Pärnus. Ja vahet pole, mida ma sel päeval tegema pean. Kirjutama lugu, käima pressikonverentsil, juhtima mingit koosolekut või raadiosaadet. Või lihtsalt istun vabal päeval pereringis. Või ärkan öösel üles ja vaatan mängu, mis jõuab mu arvutisse mingi jubeda kahtlase hanguva netistriimi kaudu kuskilt maakera kuklapoolelt.

Seda tava – kanda sinist särki – ja tava põhjust teadsid kõik mu toredad kolleegid pikkade aastate jooksul Postimehes ja sellega on ära harjunud mu uued vahvad kolleegid Äripäevas.

Muide, Aivar Pohlakul oli tuline õigus, kui ta pärast Mainzi veresauna ja sellega kaasnenud koondise peatreeneri vahetust ütles, et jalgpalli tähendus on Eesti ühiskonnas muutunud. Jaanipäevaeelses Äripäeva raadio saates „Kuum tool“ rääkis Pohlak mulle intervjuus järgmist: „Jalgpalliliit on väärtuspõhine organisatsioon, mis püüab oma mõju kasutada maailma paremaks muutmiseks. Peame arvestama, et inimesi, kes neid puuteid kinni püüavad, on järjest rohkem.“

Ma olen neid puuteid sõna otseses mõttes füüsiliselt tajunud. Minu sinist koondisesärki hakatakse viimasel ajal küsivalt näperdama veel ainult siis, kui mäng pole Eestis. Isegi jalgpallikauged inimesed on järjest enam kursis siniste päevadega.

***

„Ürgroheluse laine, sinikaunis voog / mind üle ujutab / ja kõige elavaga / ekstaatilisse osadusse viib,“ on kirjutanud luuletaja Kersti Merilaas.

Mina tunnen sinise särgi kandmise päevadel just seda tunnet. Osadust.

Nendega, kes võitlevad platsil vastaste ja sageli iseendaga. Nendega, kes on mu ümber tribüünil, kui olen staadionil. Nendega, kes pole saanud kohale tulla. Nendega, kes istuvad kodus telerite ees või on koondisega kaasas, kui pean mängu ise ekraanilt jälgima. Nendega, kellega olen kunagi koos jalgpalli vaadanud. Ja nendega, kellega ma pole seda kunagi koos teinud.

Aga ma ei alustanud juhuslikult Hollandist.

***