Narva Transil on 10-20 uut treenerikandidaati. Burdakov: isegi endised Eesti mängijad tahavad meie treeneriks tulla

Eilses Premium liiga mängus sai Trans hooaja esimese võidu, kui koduplatsil alistati 1:0 Paide linnameeskond.

"Oli raske mäng. Paus pärast karikafinaali Flora vastu oli liiga väike. Eile olid esimesel poolajal ohjad meie käes. Teisel poolajal olid mängijad juba väsinud, sest neil polnud piisavalt taastumisaega. Olen rahul, et me ellu jäime ja kauaoodatud võidu saavutasime," kommenteeris Burdakov venekeelsele Delfile.

Transi peatreeneri kohuseid täitis eile 2014. aastal kihlveopettuse eest eluaegse jalgpallis tegutsemise keelu saanud, kuid juba järgmisel aastal sellest karistusest vabanenud Maksim Gruznov. Kuuldused, nagu võiks Gruznovist saada ametlikult klubi peatreener, lükkas Burdakov ümber.

"Ei, Maksim Gruznovist ei saa meie peatreenerit. Tal ei ole jalgpalliliidu nõutud pro-litsentsi. Mitte et ta oleks halb treener, vaid ta lihtsalt ei saa seda dokumentide järgi olla," sõnas Burakov.

Uuest treenerist rääkides tõdes Burdakov, et klubil on mitmeid valikuid. "Meil on mitmeid ettepanekuid ja kandiaate. Ausalt, avaldusi tuleb iga päev - umbes 10-20 inimest on meile oma CV saatnud. Isegi endised Eesti mängijad tahavad Transi treeneriks tulla. Suhtleme ise nii Venemaa kui ka välismaa ekspertidega," ütles Burdakov.