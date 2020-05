"Loodame, et Ofosu on tagasi umbes kuu aja pärast. Ta on nüüd äsja taas jooksma hakanud. Esmaspäevasel uuringul saame teada, kui tugevas seisus põlv on. Selle põhjal selgub, millal saab ta taas ka palliga harjutama hakata," ütles Transi peatreener Cenk Özcan portaalile Soccernet.ee.

Refereeritud artikli täistekst portaalis Soccernet.ee.