Narva Trans vallandas värvika, aga täiesti ebaõnnestunud peatreeneri

Trans on Eesti meistriliiga hooaega alustanud kohutavalt. Kaheksa vooruga on Trans kogunud ainult kaks punkti, turniiritabelis ollakse viimasel kohal.

Teisipäeval otsustas Eesti Jalgpalli Liidu distsiplinaarkomisjon karistada Özcani kahe mängu pikkuse juhendamiskeeluga, sest Özcan võttis liiga julgelt sõna kohtunike teemal.

Özcan oli pärast eelmisel nädalal peetud kohtumist Paide Linnameeskonnaga äärmiselt rahulolematu. Trans kaotas Paidele 1:2, Özcani arvates tegid kohtunikud tema hoolealustele liiga.

"Lubasin endale, et ei taha kohtunikest midagi rääkida, aga: õiglus," rääkis Özcan kohtumise järel ERR-ile. "Vaadake penaltiolukorda, vaadake teist väravat, vaadake kaartide arvu meil ja vastasel. Vaadake penaltit, mitte keegi ei puutunud [Paide mängijat Edrisa Lubegat]."

Me teeme piisavalt tööd, meil on piisavalt kvaliteeti," jätkas peatreener. "Aga väga raske on mängida 15 mängija vastu. Meil oli väljakul 10 mängijat, mängime 15, mõnikord 16 mängija vastu. Kuidas me saame edukad olla? Nikita [Mihhailovit] löödi rohkem kui viis korda, keegi ei ütle midagi. Punane kaart - kui meile antakse punane, hästi, aga sama olukord - ma ei taha midagi öelda, aga aitab!"

Lisaks Özcanile lahkub klubist senine abitreener Ilgar Nabijev.

Ajutiselt võtab Transi juhendamise üle Oleg Kurotškin.