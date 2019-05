Narva Trans vallandas peatreeneri eriti õelal rahalisel põhjusel?

Sealjuures tegi Kalašnikovs suurepärast tööd: tabelis on Trans neljandal kohal ning eespool isegi Nõmme Kaljust. Endale on kaheksa mänguga lastud lüüa vaid neli väravat, millest parem näitaja on vaid tabeliliidril FC Floral. Edukad on oldud ka karikasarjas, kus ollakse jõudnud poolfinaali.

Sellest hoolimata anti Kalašnikovsile kinga, kusjuures klubi president Nikolai Burdakov mainis põhjusena, et Lätist pärit loots ei tegelenud piisavalt klubi noorte mängijate arendamisega.

Venekeelsele Delfile antud intervjuus avaldas Kalašnikovs kõneka fakti, mis võib vallandamise põhjuseid pisut avada.

"Ma ei tahaks ausalt öeldes kurta või kellegagi konflikti sattud, kuid mind on pandud olukorda, kus peaksin mõned asjad üle täpsustama," sõnas Kalašnikovs. "Millistest klubipüramiididest või noortemeeskondadest me rääkida saame, kui mul oli ainult aastane leping? Lisaks oli esimene ring (9 vooru) otsustav: kui oleksime esinelikust välja jäänud, oli klubil võimalik minuga leping enneaegselt lõpetada."

Kalašnikovsi väitel võis teda juba tuleva nädalavahetuse järel oodata kopsakas palgatõus. "Otsustage ise: minu lepingus oli punkt, et kui esimese ringi järel on meeskond esinelikus, tõuseb minu palk märgatavalt."

Trans on hetkel Nõmme Kaljuga neljandal-viiendal kohal, kuid Trans kohtub järgmises voorus (millega esimene ring ühtlasi lõpeb) tabeli tagumise otsa tiimi Viljandi Tulevikuga, Kalju läheb aga vastamisi FCI Levadiaga.

Tabeliseis:

