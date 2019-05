Napp pääsemine: Nõmme Kalju võttis tabeli viimase vastu võidu alles neljandal lisaminutil

Nõmme Kalju oli võõrsil Tallinna Kalevi vastu tõelistes raskustes. 1:0 võit suudeti vormistada alles kohtumise neljandal lisaminutil, kui tabamuse sai kirja keskkaitsja Mikk Reintam.

Võidukas Kalju jätkab tabelis neljandal kohal. Kümne kohtumisega on neil kirjas 18 punkti. Liidrikohal on FC Flora 30 silmaga, teine on FCI Levadia 24-ga ja kolmas Paide Linnameeskond 20-ga.

Tallinna Kalev on nelja silmaga viimasel ehk kümnendal kohal. Avavoorus tegid Kalev ja Kalju mäletatavasti 2:2 viigi.