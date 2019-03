Naiste Superkarika mängul laulab Eesti hümni Inga

Artisti sõnul kaasneb hümni laulmisega suur vastutus. „Hümni esitamine on loomulikult üks olulisemaid asju üldse. Tean muusikutest sõpru, kes näiteks ei julge seda teha, sest ei taha sellist vastutust võtta. Minu jaoks on see suur au ja kindlasti enda proovile panemine.”

Inga enda kokkupuuted jalgpalliga jäävad lapsepõlve. „Esimese asjana tulevad meelde kehalise kasvatuse tunnid, kus jalgpalli mängitud sai. Tihti olid tüdrukute ja poiste võistkonnad vastamisi ja vahel tegime ka poistele ära.”

Noor lauljatar enda sõnul suur spordijälgija ei ole, kuid sellele vaatamata on ta teadlik jalgpalli populaarsusest. „See on üks suurimaid spordialasid maailmas, mida jälgib miljoneid inimesi,” sõnab Inga. „Hümni tulen hea meelega laulma ja saan selle olulisusest aru. See alustab mängu ja kannab endaga suurt vastutust.”

Naiste Superkarikas toimub 23. märtsil kell 14.00 Sportland Arenal, kui vastamisi lähevad Tallinna FC Flora – Pärnu JK. Pääsmed on müügil Piletilevis.