Naiste karikafinaalis lähevad vastamisi põlised rivaalid

Omavahel on sel aastal kohtutud kolmel korral. Hooaja avamängus, Superkarikafinaalis teenis Flora tänu hilisele penaltile 2:1 võidu. Aprilli lõpus peetud Balti liiga kohtumises jäi tulemusega 3:0 peale Flora ja 11. mail toimunud Meistriliiga mängus oli Flora võidunumbriteks 2:1.

Mõlemad naiskonnad said tänu 2017. aastal meistrivõistlustel teenitud esineliku kohale õiguse alustada karikamänge veerandfinaalidest. Flora alistas esmalt 10:0 Põlva FC Lootose ja oli poolfinaalis 4:0 parem Saku Sportingust. Pärnu sai veerandfinaalis loobumisvõidu Tallinna FC Ajaxilt ning alistas seejärel 3:1 JK Tallinna Kalevi.

„Mäng, kus loeb vaid võit! Kui me soovime tõsta karikat, peame me näitama oma parimat mängu. Soovin kõikidele ilusat klubijalgpalli pidupäeva,” sõnas Pärnu peatreener Anastassia Morkovkina.

„Meil on imeline võimalus mängida A. Le Coq Arena peaväljakul karikafinaalis. See on eriline tunne, seda enam, et vastas on ei keegi muu kui Eesti meister. Mäng algab aga nullist ning võimalus karikas pea kohale tõsta on võrdselt mõlemal naiskonnal. Et seda saavutada, peame ise olema 101% mänguks keskendunud ning hoidma fookust kuni lõpuvileni. Loodame, et tribüünidele koguneb palju naistejalgpalli toetajaid,” lisas kapten Berle Brant.