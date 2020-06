Naiste jalgpallikoondisel jätkuvad septembris valikmängud

Esmalt minnakse 18. Septembril võõrsil vastamisi Kosovoga, peale seda võõrustatakse 22. septembril A. Le Coq Arenal Venemaad. 23. oktoobril sõidetakse külla Hollandile ja 27. oktoobril ootab A. Le Coq Arenal ees kohtumine Sloveeniaga. Kuu aega hiljem, 27. novembril võõrustatakse Sportland Arenal Türgit ning viimane kohtumine toimub 1. detsembril Sloveenias.

Koondise peatreener Jarmo Matikainen ootab mänge väga ja on ootusärevuses. „Olen väga õnnelik, et jalgpall on tagasi. Mõistan täielikult, kui kõvasti selle nimel on pingutatud. Peame olema teadlikud, et tagasilöögid on võimalikud ja seetõttu peame hindama iga hetke, mis meile mängimiseks antud on.”

„Alati tahaks, et ettevalmistuseks oleks rohkem aega. Seda nii võistkonna ette valmistamiseks tervikuna kui ka mängijate individuaalseks arenguks ja vormi kogumiseks. Töötame selle nimel, et leida enne kohtumisi kontaktaega koondise kandidaatidega. Klubid on küll toetavad, aga mõistan, et praegu mängitakse klubihooaja seisukohast iga nädal olulisi kohtumisi,” lisas Matikainen.

Enne pandeemiat pidas meie koondis neli valikkohtumist, kust saadi kirja üks punkt. Eelmise aasta oktoobrikuus õnnestus Istanbulis viigistada türklastega. Türgil on samuti kirjas üks punkt. Meie kuueliikmelises alagrupis on võistkonnad seni pidanud väga erineva arvu kohtumisi, kuid gruppi juhib kuuest mängust kõik võitnud Euroopa meister Holland. Naiste EM-finaalturniir lükkus aasta võrra edasi ning leiab aset Inglismaal 6.-31. juulini 2022.

Valiksarja kalendrimuudatuste tõttu jäävad ära koondise aastaplaanidesse kuulunud sõpruskohtumised Valgevenega ning naiste Balti turniir.

