Naiste jalgpallikoondis kohtub kahel korral Valgevenega

Esimene maavõistlus toimub neljapäeval, 7. novembril Eesti aja järgi kell 16.00 ning teistkordselt kohtutakse pühapäeval, 10. novembril kell 13.00. Mõlemad mängud peetakse Minskis.

Viimati kohtusid Eesti ja Valgevene omavahel käimasoleva aasta juunis, kui Kadrioru staadionil peetud kohtumine lõppes külaliste 1:0 võiduga.

Mõlemal koondisel on käsil ka EM-valiksari, kui Eesti on pidanud kaotuseid tunnistama Hollandi, Venemaa ja Kosovo vastu ning Türgiga mängiti viiki. Valgevene on seni alla jäänud Norra ja Walesi koondistele, kuid tänu võidule Fääri saarte üle on tabelis kirjas kolm punkti.