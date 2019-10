Naiste jalgpallikoondis avas valiksarjas punktiarve

Istanbulis Sancaktepe staadionil kolmekümnekraadises kuumuses toimunud mängu avapoolaeg kulges statistiliste näitajate poolest vägagi võrdselt, kui mõlemad koondised teenisid kolm nurgalööki ja jõudsid mitmel korral pealelöögini, kirjutab jalgpall.ee.

„Esimene poolaeg oli kindlasti üldjoontes väga tasavägine. Ütleksin võib olla isegi, et pärast seda kui pidasime esialgsele kergele survele vastu ja saime oma rütmi sisse, hoidsime poolaja viimasel 20 minutil initsiatiivi pigem enda käes. Türgi oli ohtlik kontrarünnakutel, sest neil on väga kiired ja head ründemängijad, aga meie õnneks nad oma võimalusi ära ei kasutanud,” sõnas koondise peatreener Jarmo Matikainen.

Teine kolmveerandtund algas üsnagi sarnaselt esimesele ning mõlemad pooled näitasid esialgu üles aktiivsust. Mängu lõppfaasis muutus võõrustajate surve aga suureks ning just viimasel veerandtunnil tuli Eestil keskenduda kaitsetööle.

„Teadsime, et pärast esimese poolaja mängupilti tuleb vastastelt reaktsioon, sest nad tahtsid kindlasti seda kohtumist võita. Pidime kaitses kõvasti tööd tegema, aga sellele vaatamata ei tekkinud meil paanikat. Oli olukordi, mille oleksime pidanud paremini lahendama ja lasime käest ka mõned võimalused ise kiirrünnakutega vastaseid ohustada. Samal ajal tulid ka Türgi parimad võimalused pigem meie eksimustest. Oma roll oli kindlasti ka sellel, et mängijatel oli sellistes tingimustes füüsiliselt raske. Rahule võib kindlasti jääda sellega, et kaitsesime hästi standardolukordi. Samuti näitas täna kindlat mängu väravas seisnud Karina Kork, kes julgestas hästi kaitseliini ja tegi paar väga olulist tõrjet,” võttis peatreener teise poolaja ja mängu üldisemalt kokku.