Naiste jalgpalli meistriliigas võib nädalavahetusel selguda tiitlivõitja

Poolkaitsja Kelly Rosen: „Saku naiskond on viimastes voorudes näidanud head minekut, kindlasti on neil soov ka meilt punkte võtta. Peame maksimaalselt pingutama, et sellest mängust võitjatena väljuda."

Mängu peakohtunik on Reelika Turi, keda abistavad Anni Rahula ja Eleri Pastak. Pealtvaatajatele on sissepääs kohtumisele tasuta.

Tabelis teist kohta hoidev Pärnu JK võõrustab Rannastaadionil koht allpool paiknevat JK Tallinna Kalevit. Naiskondade vahe on hetkel kaheksa punkti. Omavahelistes mängudes on sel hooajal näidanud oma paremust Pärnu, kui võidud on võetud tulemustega 3:0, 3:1 ja 4:0.

Pärnu peatreener Anastassia Morkovkina: „Eesmärk on endiselt mängida pingevabalt ning olla maksimaalselt keskendunud kõik 90 minutit."

Ründaja Kristina Bannikova: „Viimasel ajal on meie mängud olnud väga ebastabiilsed. Siinkohal on tarvis teha vigade parandus ning leida endas see õige meelestatus mängule. Kalev on väga ebamugav vastane ning mäng ei tule kerge. Siinkohal kutsun pärnakaid meie eelviimasele kodumängule kaasa elama ja meie omalt poolt proovime näidata seda jalgpalli, mida igaüks meist oskab."

Kalevi peatreener Maksim Rõtškov: ,,Ees ootab meeldivalt raske väljakutse. Peame mängima väga hoolsalt ja keskendunult."

Kaitsja Birjo Rasmussen: ,,Hooaja lõpp on lähenemas, kuid puhkusele veel mõelda ei saa. Ees ootab järgmine kõva pähkel! Peame leidma oma rütmi ja kasutama vastaste nõrkusi enda kasuks. Kuuldavasti pole ka Pärnus enam rohi nii roheline kui enne. Plaan on röövida punkte ja kindlustada oma koht tabelis."

Kohtumist vilistab Voiteh Karnatsevitš, abikohtunikud on Priit Alekask ja Alex-Marcus Ulp. Sissepääs mängule on tasuta.

Tabeli teises pooles käib tihe heitlus kohtadele 5.-8. Laupäeval võõrustab 8. positsioonil paiknev Tartu SK 10 Premium Kambja staadionil 7. tabelireal asuvat Põlva FC Lootost. Naiskondi lahutab vaid kolm punkti. Omavahel on sel aastal peetud väravaterohkeid mänge, kui Lootos on kirja saanud 3:2 ja 3:1 võidud.

SK 10 esindaja Kalev Kajak: „Iseenda eksimused on meile kalliks maksma läinud. Peame enesekindlamad olema ning mitte eksima."

Poolkaitsja Beatrice Veske: „Tulemas on viimane kodumäng meie jaoks. On viimane aeg ennast kokku võtta ning head mängu mängima hakata."

Lootose peatreener Kaido Kukli: „Loodan meie poolt head mängu. Viimati olime pinges ja kangutasime."

Poolkaitsja Keitlyn Metsmaa: „Tulemas on kindlasti pingeline mäng, kuid lähme neile kindlalt vastu, et saada positiivne tulemus."

Mängu peakohtunik on Rait Ojanurme, keda abistavad Ahti Lepp ja Karl Erik Valdisoo. Sissepääs mängule on tasuta.

Vooru viimane mäng toimub Sepa jalgpallikeskuses, kui Tartu JK Tammeka läheb vastamisi JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ühendnaiskonnaga. Tegemist on tabelinaabrite heitlusega, sest hetkeseisuga on Tammeka 17 punktiga 5. positsioonil ning ühendnaiskond 15 punktiga 6. kohal. Sel hooajal on maha peetud tasavägised vastasseisud, kui esimene mäng lõppes 2:2 viigiga ning teises kohtumises teenis Tartu klubi 2:1 võidu.

Tammeka peatreener Sirje Roops: „Oleme viimaste mängudega enda mängu kõvasti parandanud ning tekitanud ohtlikke olukordasid vastaste karistusalas. Sel korral tahame suurema osa neist väravateks realiseerida."

Kapten Maria Sootak: „Laupäevane mäng Viljandiga tõotab tulla sündmusterohke nagu alati - vastased on nüüd oma esimesed triibulised debüütaastaga naiste Meistriliigas kätte saanud ja on hetkel kindlasti tahtmist täis ka teise Tartu klubi kantsi vallutama tulla. Meie oleme valmis: Sepa karukoobas ootab teid, mulgid!"

Ühendnaiskonna peatreener Sergei Vassiljev: „Naiskonnal on praegu hea hoog sees. Kui oma väravavõimaluste realiseerimisprotsenti suudame parandada, siis on lootust, et võidulainel püsimine jätkub ning saame jälle kolm punkti tabelisse lisaks."

Kaitsja Sirli-Stella Jõgis: „Tuleb tasavägine mäng, aga punktid kavatseme ikka koju tuua!"

Kohtumist vilistab Danel Udu, abikohtunikud on William Vaask ja Jaanus Allas. Pealtvaatajatele on sissepääs tasuta.

Naiste Meistriliiga 17. vooru kohtumised 21. septembril:

kell 14.00 Saku Sporting - Tallinna FC Flora (Saku staadion)

kell 14.00 Pärnu JK - JK Tallinna Kalev (Pärnu Rannastaadion)

kell 14.00 Tartu SK 10 Premium - Põlva FC Lootos (Kambja staadion)

kell 19.00 Tartu JK Tammeka - JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN (Tartu Sepa jalgpallikeskuse kunstmuruväljak)