Naiste jalgpalli Meistriliigas toimusid nädalavahetusel viienda vooru kohtumised

Liidrikohta hoidev FC Flora alistas võõrsil viiendal positsioonil paikneva Põlva Lootose 6:0. Avapoolaeg lõppes väravateta viigiga, kuid teise kolmveerandtunni jooksul sai kaks tabamust kirja Maarja Saulep ning ühe värava lisasid Jessika Uleksin, Saron Läänmäe, Anastasia Ivanova ja Katrin Loo. Kohtumist saab täispikkuses järele vaadata Soccernet.ee lehel ning mängu väravad ja parimad hetked on nähtavad EJLTV YouTube’i kanalil. Flora on viie vooruga kogunud 15 punkti, Lootosel on kirjas seitse punkti.

Tallinna Kalev teenis Viljandis 6:0 võidu Tuleviku ja Suure-Jaani Unitedi ühendnaiskonna üle. Skoor avati juba esimesel minutil, kui värava sai kirja Emma Treiberg. Avapoolajal lisas veel kaks tabamust Jana Pipar ning teisel poolajal olid täpsed Treiberg, Evelyn Šilina ja Kaili Pertel. Kalev hoiab tabelis 12 punktiga teist kohta, ühendnaiskond on nelja punktiga kuuendal positsioonil.

Saku Sporting sai kirja vooru suurima võidu, kui koduväljakul teeniti 7:0 võit Nõmme Kalju üle. Võitjate poolelt said kaks väravat kirja Berle Brant ja Kairi Himanen, ühe tabamuse lisasid Liisa-Lii Tamme, Annabel Jäär ja Hanna-Lisa Kuslap. Sportingu naiskond asub üheksa punktiga kolmandal kohal, Kalju paikneb punktideta kaheksandal positsioonil.

Neljandale kohale tõusis Pärnu Vaprus, kes alistas 2:0 Tartu Tammeka. Vaprusel oli võimalus juhtima minna 10. minutil, kuid penaltil eksis Kristel Lepik. Esimene värav sündis 26. minutil Anastasija-Grazyna Shcherbachenia jalast. Teisel poolajal avanes Tammekal hea šanss viigistamiseks, kuid Renate-Ly Mehevets ei suutnud samuti penaltit realiseerida. Mõned minutid enne kohtumise normaalaja lõppu vormistas lõppseisu Shcherbachenia, saades kirja oma teise värava. Vaprus on kogunud kaheksa punkti, Tammeka hoiab kolme punktiga seitsmendat kohta.