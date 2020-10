Müügile tulid piletid Rahvuste liiga kohtumiseks Põhja-Makedoonia ja Armeeniaga

Põhja-Makedooniaga on Kalevipojad kohtunud neli korda. Seni ei ole Eesti suutnud võidurõõmu tunda. Vastased on noppinud kolm võitu ning korra on vastasseis lõppenud viigiga. Staadioni väravad avatakse kell 17.00, mängu avavile kõlab kell 19.00. Kohtumist esitleb Eesti Jalgpalli Liidu suurtoetaja A. Le Coq.

Eesti ja Armeenia koondised on varasemalt vastamisi läinud kuuel korral ning mõlemad meeskonnad on kirja saanud kaks võitu. Kaks kohtumist on lõppenud viigilise tulemusega. Septembri alguses peetud kohtumises sai Armeenia Jerevanis peetud mängus kirja 2:0 võidu. A. Le Coq Arena väravad avatakse kell 19.45, mängu avavile kõlab kell 21.45. Mängu esitleb Eesti Jalgpalli Liidu suurtoetaja Rimi.

Eestis kehtiva korra järgi võib väliüritustel osaleda kuni 2000 inimest, kelle hulka kuuluvad osalejad ja korraldajad. Pealtvaatajatele väljastatakse kuni 1400 piletit, ülejäänud kohad täidavad mängijad, koondiste personal, kohtunikud, ajakirjanikud ja korraldajad. Piletimüük toimub ainult interneti teel ja iga pilet on isikustatud – nii on võimalik koroonaviiruse leviku korral staadionil viibinuid teavitada. Ühel inimesel on võimalik osta kaks piletit. Pealtvaatajatel palutakse võtta kaasa isikut tõendav dokument.

UEFA ei luba staadionile külalismeeskonna poolehoidjaid, muuhulgas inimesi, kes kannavad külalismeeskonna koondise särki või muud sümboolikat või elavad neile kaasa. Korraldajal on õigus selliste külastajate pilet tühistada.

Küljetribüüni pilet maksab 15 eurot ja otsatribüüni pilet 13 eurot, sooduspiletid vastavalt 13 ja 11 eurot. LHV jalgpallikaart annab soodustuse täishinnaga piletile.

Sooduspilet kehtib 2002.–2013. aastal ja 1956. aastal või varem sündinutele koos soodustust tõendava dokumendiga (nõutav kohapeal). 2014. aastal ja hiljem sündinute pilet maksab 5 eurot.