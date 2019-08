MM-hõbedale kaotanud Eesti naiskonna peatreener: see, kuidas meie naised üksteise eest töötasid, oli fantastiline

Eesti naiskonna peatreener Jarmo Matikainen jäi hoolimata nukrast skoorist oma hoolealustega väga rahule. "Olen rahul. Kui oleksime vältinud kolme väravat, mis mulle tundusid esimese hooga välditavad, pidanuksin ma seda ideaalseks esituseks, arvestades seda, kui kõrgel tasemel meie vastased mängisid," sõnas soomlane.

"Vaprus, keskendumine ja suhtumine, mida tüdrukud näitasid, oli esmaklassiline. Tundsin seda koondise juures juba riietusruumis, mängueelsetel koosolekutel ja mujal. See oli meil olemas. Tundsin täna, et see, kuidas see naiskond üksteise nimel töötas, oli fantastiline."

Äärepoolkaitsja Mari Liis Lillemäe sõnul ei pea eestlannad samuti häbi tundma.

"Teadsime, et vastane on meist parem, aga me ei läinud platsile tundega, et kaotame või kardame. Läksime endast kõike andma. Ma ei ütleks, et platsil oli keeruline - pigem oli see väga äge väljakutse ennast selliste mängijate vastu proovile panna."

18-aastase Lillemäe sõnul hollandlannadega madistamine klappi päris kinni ei löönud, aga igapäevase vutiga ei andnud seekordset mängu võrreldagi. "Vahe on väga suur, meie liigat ja neid mänge ei anna võrrelda. Meil Floraga oli kuu alguses aga Meistrite liiga ja seal saime tugevaid mänge, seetõttu oli ettevalmistus natuke parem."