Viimastel aastatel Eesti liigas ja eurosarjas edukalt mänginud FC Floral on ilmselt käsil klubi ajaloo edukaim periood. Ent siinne liiga on siiski näinud veel võimsamat meeskonda. See au kuulub 2006.–2009. aasta Levadiale. Miks sai Levadia toonane üliedukas aeg ootamatult otsa? Ja miks võeti just nüüd ette rahalises mõttes riskantne suunamuutus?