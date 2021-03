25-aastasel Rauno Sappinenil oli mullu edukas hooaeg. Premium liigas lõi ta 26 väravat, Eesti koondise eest sahistas ta Rahvuste liigas vastaste väravavõrku neljal juhul, Flora eest sai ta kirja kaks euroväravat, peale selle valiti ta Eesti aasta parimaks jalgpalluriks ning ta võitis ka Hõbepalli. Märtsi esimeste päevade seisuga on ta aga endiselt Flora mängumees ja talviseks klubivahetuseks on jäänud veel sisuliselt kolm varianti. Loomulikult on alati võimalik ka laenuleping, mis on võrreldes varasemaga Eesti klubidele majanduslikult tulusam.