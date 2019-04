Tuleviku peatreener Sander Post avaldas mängujärgses intervjuus, et tegu on klubipoolse distsiplinaarkaristusega. "Nõmm ja Kask on võistkonnast eemaldatud, määramata tähtajaks. Distsiplinaar... Ütleme nii, et nad eksisid reeglite vastu, mis ei ole võistkonnas aktsepteeritav," jäi Post kohtumise järel jalgpall.ee otseülekandes kidakeelseks.

"Need on meeskonna siseasjad, millega tegeleme meeskonna sees," ei soovinud Post ka Soccernet.ee vahendusel asju täpsustada.