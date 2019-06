Mis klubi on Domžale, kellega Mattias Käit värskelt käed lõi?

Vähem kui kahe nädala pärast 21-aastaseks saav Käit liitub klubiga, mis on viimaste aastate jooksul olnud küllaltki stabiilselt Sloveenia kõrgliiga tippude seas. Sloveenia meistritiitleid on Domžalel seni kaks (aastatest 2007 ja 2008), karikavõite samuti kaks (2011 ja 2017).

Sloveenia liiga ei kuulu Euroopas tippliigade sekka ning on pigem nõrk keskmik - UEFA klubisarjades näidatud tulemuste põhjal paigutub Sloveenia riikide edetabelis alles 31. kohale. Teistest Eesti koondislaste liigadest on Rootsi näiteks 22. kohal, Norra 23., Kasahstan 24., Poola 25. ja Soome 38. Sellest hoolimata on Sloveenia jalgpalli viimaste aastate valitseja Maribor viimase kümnendi jooksul koguni viiel korral jõudnud eurosarjas alagrupiturniirile: nii 2014. aastal kui ka 2017. aastal osaleti lausa Meistrite liiga alagrupiturniiril. 2017. aastal kuuluti ühte alagruppi Liverpooliga, mistõttu mängis Maribori vastu ka Ragnar Klavan.

Domžale eurosaavutused sedavõrd kirkad ei ole - nende seni parimaks hooajaks Euroopas on olnud 2017. aasta suvi, kui Euroopa liigas jõuti play-off ringi ehk viimase tõkkeni enne alagrupiturniiri. Sealjuures alustati toona avaringis FC Flora alistamisega (kahe mängu kokkuvõttes 5:2), Zakaria Beglarišvili šokeeris sloveene A. Le Coq Arenal varajase iluväravaga.