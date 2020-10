Milano Inter, AS Roma, Londoni Arsenal ja Tottenham. Kas Eesti jalgpalli tõusev tase?

Teismelised Eesti jalgpallurid on ennegi välismaale siirdunud. Aga kunagi varem ei ole nende nimede taga olnud nii mainekaid klubisid. Praegu on Eesti mängija nii Londoni Arsenali (Karl Jakob Hein), Tottenhami (Maksim Paškotsi), AS Roma (Martin Vetkal) kui ka Milano Interi (Oliver Jürgens) ridades.

Niimoodi saaks tulevikuks kokku korraliku koondise selgroo, sest esimene neist on väravavaht, teine keskkaitsja, kolmas poolkaitsja ja neljas ründaja. Tasub mainida, et nimetatud neljast on koguni kolm teeninud juba profilepingu. Kuidas on Eesti noormehed järsku nii nimekatesse klubidesse jõudnud? Seejuures on nende eest makstud korralikke summasid.