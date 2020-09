Miks näidati Rauno Sappinenile pärast Flora jaoks ajaloolist mängu punast kaarti?

Flora tänavuse hooaja esiründaja Sappinen (24) teenis 61. minutil vastasele tehtud vea eest kollase kaardi, 20 minutit hiljem vahetati mees Mark Anders Lepiku vastu puhkama.

Pärast penaltiseeriat tekkis mängijate vahel väike rüselus, mille järel andis peakohtunik, Bosnia ja Hertsegoviinast pärit Irfan Peljto Sappinenile teise kollase kaardi.

"Kohtunikud väitsid, et sel hetkel, kui Frank Liivak (otsustava) penalti sisse lõi, jooksis Sappinen väljakule tähistama. Ta olevat vastastest möödudes kuidagi provotseerivalt karjunud ja ebasportlikult tähistanud," rääkis Flora peatreener Jürgen Henn reede hommikul Delfile. "Rauno ise ütles, et midagi sellist ta ei teinud. Ta rääkis, et jooksis mööda ja vaatas korraks nende poole, aga midagi erilist ta ei teinud ja ühtegi väljendit ta ei öelnud. Tema sõnul oli tegu täiesti tavalise reaktsiooniga (võidule). Ei oskagi öelda, mida kohtunik sellisel juhul seal nägi."

Flora aga Sappineni punast kaarti apelleerida ei saa, sest see tuli kahe kollase kaardi tulemusena. Seega jääb Sappinen järgmise nädala play-off mängust Horvaatia hiiu Zagrebi Dinamoga eemale.

Sappinen ise sõnas Delfile, et teeb peagi avaliku postituse, kus selgitab ära enda vaatenurga juhtunust.

Kuidas läheb aga Flora uuele mängule nüüd vastu? "Natukene on mänguni aega. Lepik eeldatavasti veel 90 minuti mees pole, siis peame teistega vangerdama. Peame analüüsima vastast, hetkel veel ei oska öelda," rääkis Henn.

Mängule tagasi vaadates tõdes peatreener, et meeskond suutis luua lubavaid olukordi, kuid efektiivsusest jäi rünnakul puudu. "Esimesel poolajal oli palliga pool kuni viimase faasini täitsa korralik, mängisime korralikud kohad välja, kust võiks hakata väravale mõtlema. Midagi väga head me sealt aga luua ei suutnud."

"Teine poolaeg hakkasime ilma tõttu (Maltal oli 28 kraadi sooja - K.R.) uimaseks muutuma, võimalusi oli endiselt vähe. Lisaaeg oli juba selline, kus tegeleti kaitsmisega," sõnas Henn.

Kui keeruline oli penaltiseeriat kõrvalt jälgida? "Üsna keeruline (muigab). Mängijad ise tundusid väga enesekindlad, mis andis ka mulle kindlust juurde. Kui vastased tegid kaks eksimust, lisas ka see kindlust."