Viimati Itaalias pallinud Oliver Jürgensit seob praegu veel laenuleping AS Romaga, kuid vajaduse korral on ta põhimõtteliselt vaba mängija. Mängumehe isa Jüri Jürgens tunnistas Eesti Päevalehele, et tegelikult on praegu päevakorras erinevad võimalused.