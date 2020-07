Mihkel Uiboleht: ettepanek maavõistlus pidada tuli Itaalialt

"Eelmise nädala alguses tegi Itaalia jalgpalliliit ametliku ettepaneku pidada 11. novembril Itaalias maavõistlus. Nad tuletasid meelde meie eelnevaid meeldivaid kontakte 2012. aasta EM-valiksarjas, kus siis kodus kaotasime napilt 1:2 ja võõrsil 0:3. Loomulikult ei läinud meil kaua aega vastata, et jah, oleme nõus. Nüüd on veel paika panemata konkreetne linn, kus Itaalias mängitakse. Kõik muud detailid on paigas," selgitas Uiboleht Vikerraadiole antud intervjuus.

Miks valis Itaalia vastaseks just Eesti? "Väga keeruline öelda. Tavaliselt ei põhjendata kunagi selliseid valikuid. Tihtipeale on seal taga hea läbisaamine, kui just ei ole tegemist mõne peatreeneri spetsiifilise sooviga," selgitas Uiboleht.