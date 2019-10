Mihkel Aksalu lahkub Soomest ning naaseb kodumaale

34-aastane väravavaht liitus klubiga veel ajal, kui SJK mängis Soome esiliigas. Klubi teatel naaseb Aksalu Eestisse, kus teeb otsuse oma tuleviku osas.

SJK ridades võitis Aksalu Soome meistritiitli ja karika, lisaks veel ka liigas hõbeda ja pronksi. 2015. aastal valiti ta Veikkausliiga parimaks väravavahiks ning ka sümboolsesse koosseisu.

Eestlase viimaseks mänguks klubi eest jäi 21. septembri kohtumine HIFK-iga. Vigastuse tõttu ei saa ta hooaja viimases mängus eelseisval nädalavahetusel kaasa teha. "See ei olnud lihtne otsus, kuid nüüd on see tehtud. Ainus tüütu asi on see, et ma ei saa viimases kohtumises kaasa teha. Sellest hoolimata saan platsi peale kõndida, kõiki tänada ja viimast kodumängu nautida," sõnas Aksalu SJK kodulehele.

"Tahaksin tänada kõiki mängijaid, kellega koos ma olen siin mänginud, kõiki klubi fänne ja töötajad, kogu SJK perekonda. Suur tänu ka klubi omanikele, tänu kellele ma siin üldse olen."

Aksalu arvele jäi SJK särgis 209 ametlikku kohtumist, mis on ühtlasi ka klubi rekordiks.