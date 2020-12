Mida tähendab tanki ehitava Nõmme Kalju lühiajaline plaan tegelikult? Lepmetsa saaga saab peagi lõpu

Praeguse seisuga tulevaks aastaks eurokohata Nõmme Kalju hakkab presidendi Kuno Tehva sõnul sisuliselt ehitama tanki, millega võita kevadel Eesti karikavõistlused. See tagaks klubile minimaalselt 250 000 eurot. Praeguseks karikasarjas veerandfinaali jõudnud Kalju peab seega võitma kolm järgmist mängu, ja tiitel on nende.

Tulevikust rääkides oli Tehva väga selgesõnaline ja andis mõista, et paljud Eesti mängijad on tema hinnangul liiga mugavad, et hakkama saada nende uue peatreeneri Sergei Frantsevi nõudmistega. „Kui tahame jätkata amatöörliku suhtumisega, siis siplemegi mudas. Kahjuks Eestis arvatakse, et kõik peab jube lihtsalt tulema. Sellisel juhul on targem minna tootvale tööle või kooli ametit õppima. Nõudmised mängijatele peavad olema kõrgemad,” avaldas Tehva. Tulevikku vaadates märkis klubi president veel, et ilmselt saab jaanuaris lõpu endise Eesti koondise väravavahi Sergei Lepmetsa saaga.