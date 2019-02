Mida tähendab Konstantin Vassiljevi Eestisse naasmine? Seitse küsimust ja seitse vastust

Vassiljev mängis ju noorena Levadias. Kuidas saab ta nüüd Floraga liituda?

Viimati pallis Vassiljev Eestis 2007. aastal, kui esindas FC Levadiat. Poole hooaja pealt visati aga mees sisuliselt esindusmeeskonna juurest välja, kuna keeldus lepingut pikendamast. Vassiljev lahkus lõpuks Levadiast suure tüliga ning kuigi sellest ajast saati on vett merre voolanud palju, võib arvata, et mingil tasandil on see osapooltel meeles.

Kuidas suudab Eesti klubi nii teenekale mängijale väärikat palka maksta?

Rahaasju osapooled täpsemalt ei puudutanud, kuid võib julgelt eeldada, et Florasse naastes tuli Vassiljevil rahulduda oluliselt väiksema palgaga kui Poolas. Lisaks sai ta Piasti klubiga lepingut lõpetades kopsaka tasu, mistõttu ei pruugi tema jaoks rahaline pool praegu kõige olulisem ollagi.

Miks Eesti? Kas välismaal ei tahtnud teda enam keegi?

Variante oli Vassiljevil ka piiri taga, kuid otsus Eesti kasuks tuli eelkõige isiklikel ja perekondlikel kaalutlustel: tema lapsed saavad nüüd minna Eesti kooli, Vassiljev ise saab Eestis tegeleda aga enda ambitsioonidega ehk minna kõrgema taseme treenerikoolitusele.

Miks otsustas Flora Vassiljevi endale võtta? Nad mängivad ju ainult oma noortega?

FC Flora on küll olnud tuntud selle poolest, et panustab eelkõige enda kasvandikele, kuid viimastel aastatel on tasapisi hakatud ka teiste kogenud mängijate poole vaatama - tuletame meelde, et eelmisel aastal pallis Floras näiteks Vassiljevi kälimees Aleksandr Dmitrijev.