Mida oodata Eesti koondisest, mida juhendab omapärase karjääriga Voolaid?

Martin Reimi ametist taandumise järel hakati kohe spekuleerima, kes temast tühjaks jäänud tüüri üle võtaks. Kõige enam käis läbi hollandlase Arno Pijpersi ja Igor Prinsi nimi. Pijpersi kasuks rääkis siinse olustiku tundmine – aastatel 2000–2005 juhendas ta koondist ning ta on eestlastele vajaduse korral ennegi appi tõtanud. Prins on klubitreenerina olnud edukas euromängudes ehk suutnud mängijaid konkreetseteks kohtumisteks üles kütta. Just säärane mudel töötab ka koondisetandril. Lõpuks valiti aga hoopis kolmas tee.