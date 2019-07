Meeste jalgpallikoondise peatreeneriks nimetatud Karel Voolaid avalikustas abitreenerite nimekirja

Igor Prins esindas Eesti meeste koondist mängijana aastatel 1992-1994 ühtekokku 20 korda. Premium liigas juhendas ta FC Levadia ja Nõmme Kalju FC meeskondi, pärast mida tegeles noorte jalgpalliga Läänemaal. Viimastel aastatel on Prins juhendanud Esiliiga B tasemel mängivat Pärnu Jalgpalliklubi, kus jätkab ka nüüd.

„Meil seisab U21 koondisega septembris algavas Euroopa meistrivõistluste valiksarjas ees tõsine pingutus. Peale on kasvamas uus ja väga huvitav põlvkond mängijaid, kelle jaoks eelseisvad kohtumised pakuvad võimalust end näidata, astuda just koondise keskkonnas samm edasi,” lausus värske U21 rahvusesinduse peatreener.

Voolaidi abitreeneritena meeste koondise juures asusid tööle Mart Poom, Mario Hansi, Aivar Anniste, Vladimir Vassiljev ja Ott Meerits.

„Igal treenerite meeskonna liikmel on oma vastutusala ja oskused, mida rakendame just tema valdkonnas. Pidasime esimese koosoleku, jagasime ülesanded ära ja asusime tööle, et olla septembrikuisteks EM-valikmängudeks valmis,” lausus Karel Voolaid.

Mart Poom jätkab koondise väravavahtide treenerina. Aastatel 1992-2009 esindas Poom meeste koondist 120 mängus. Treenerina on Poom lisaks Eesti koondisele ametis olnud Londoni Arsenalis ja oma jalgpallikoolis Nõmme United.

Abitreener Mario Hansi on seni töötanud Voolaidi kõrval U21 koondise juures, samuti pidanud Tartu JK Tammekas esindusmeeskonna peatreeneri, noortetöö juhi, esindusmeeskonna abitreeneri ja noortetreeneri ametit. Mängijana kuulus Hansi aastaid JK Tammeka esindusmeeskonda. Erialaselt on ta end täiendanud koolitustel Saksamaal ja Soomes. Eestis on Hansi läbinud C-, B- ja A-taseme treenerite koolituse ja õpib praegu UEFA Pro kursusel.