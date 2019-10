Meeste jalgpallikoondis püstitas publikurekordeid

Lisaks sündis tänavu ka A. Le Coq Arenal peetud koondisemängude publikurekord, kui Eesti - Saksamaa EM-valikmängu külastas 12 062 pealtvaatajat.

Tänavu septembris käis Eesti - Holland matšile kaasa elamas 11 006 ja Eesti - Valgevene mängule 7314 pealtvaatajat. Juunis toimunud Eesti - Põhja-Iirimaa kohtumist väisas 8378 huvilist.

Kokku külastas Eesti meeste koondise kodumänge EM-valiksarja 38 760 pealtvaatajat.

"Suur tänu kõigile, kes on selle aasta jooksul tribüünid siniseks teinud! Meil on väga meel, et koondise kodumängust on arenenud välja üritus, kus festivaliala näol olemas võimas avang, staadionil toimuvad tegevused ja tseremooniad loovad õige meeleolu ning kulminatsiooniks lahing jalgpallimurul," lausus Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.