Matvei Igonen: andke mulle koondises võimalus ja näeme, mis veel juhtub

Võõrustajad murdsid terve kohtumise väga hästi mänginud väravavahi Matvei Igoneni vastupanu alles 90+2. minutil, kui tema võrgus maandus Sergei Zenjovist rikošeti võtnud karistuslöök. "Sellised asjad juhtuvad, aga ma arvan, et meeskond näitas iseloomu ja tegime hea mängu," rääkis Igonen mängu järel ERR-ile. "Kõik andsid endast kõik, aga see on jalgpall. Tegime head tööd."

Koondises pole Igonenile Sergei Lepmetsa ja Mihkel Aksalu kõrval palju mänguaega jätkunud, neljapäevane matš Ukraina vastu oli talle kolmandaks rahvusmeeskonna särgis. "Tahan öelda, et andke mulle see võimalus," ütles konkurente kiitnud Eesti puurilukk. "Arvan, et teen päris okeilt, nagu pool hooaega Floras [Igonen liitus Floraga juulis Lilleströmist kuuekuulise laenulepingu alusel]; andke mulle võimalus koondises, töötan edasi ja näeme, mis veel juhtub."

