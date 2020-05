Mattias Käit valmistub sel nädalal Sloveeniasse naasma ja nädal aega karantiinis istuma

"Täna anti teada, et ma oleksin ülehomme valmis minema, aga ühtki lennupiletid veel ostetud pole. Esmalt lootsin autoga minna, aga Poola piir on kinni, mistõttu lähen lennukiga," ütles Käit Eesti Jalgpalli Liidu kodulehele antud intervjuus.

Eestisse jõudis poolkaitsja eriolukorras tänu laevareisile, mis tõi arvukalt eestlaseid Saksamaalt Lätti.

Kodumaal on Käit saanud vormi hoida individuaalse kava järgi, pallitunnetust on hoitud koos 15-aastase venna ja noortekoondislase Kristoferiga. “Klubi kehalise ettevalmistuse treener saatis kava, mida olen järginud. Lisaks olen ühenduses olnud A-koondise kehalise ettevalmistuse treeneri Ott Meeritsaga, kes on andnud erinevateks harjutusteks häid näpunäiteid. Vennaga oleme proovinud teha erinevaid palliharjutusi, harjutanud pealelööke ja mänginud jalgpallitennist.”

Sloveeniasse naastes peab Käit püsima nädal aega kodus ja loodetavasti lubatakse seejärel treenima hakata. "Ega keegi veel ei tea, millal ja mis kujul treeningutega jätkata saame, aga pigem tuuakse mind tagasi, et selline võimalus säiliks. Ülejäänud meeskonnakaaslased on Sloveenias, sest ega meil palju välismaalasi pole. Lõuna-Koreast pärit võistkonnakaaslane enam kodumaale ei saanud ja lõviosa on meil kohalikud mehed. Esmase info kohaselt peaksin kodus isolatsioonis olema seitse päeva ning seejärel andma testi," avaldas Käit.

Sloveenia kõrgliigas pallib kümme meeskonda, hetkel on kõik võistkonnad väljakul käinud 25 korral. Meistriliigas on hooaja vältel sarnaselt Eestiga 36 vooru. "Me ei tea, kas üldse ja millal liiga jätkub. Igaüks võib spekuleerida ja mingid sahinad käivad, aga praegusel juhul jään siiski vastuse võlgu. Olukord muutub iga päev."

Käit liitus noorena Inglismaa klubi Fulhamiga ning pole aastaid nii pikka aega kodus lähedaste seltsis saanud veeta. "Huvitav periood, sest justkui on puhkus, aga see pole ju puhkus ka. Ühtpidi võiks mõelda, et kehal saab puhata lasta, aga olgem ausad, et ega neid mänguminuteid Domžales liigselt palju ei kogunenud, mistõttu pole millestki puhata. Tahaks ikka pigem korralikult treenida ja mänguaega saada."