Mattias Käit raskest peatraumast: ma ei mäletanud isegi seda, et Sloveenias olen

"Harjutasime väidetavalt tsenderduste pealt väravalöömist (ingl keeles crossing & finishing - R. V.), kus olime paarides. Just nimelt väidetavalt, sest ma ei mäleta siiani sellest päevast mitte midagi, kuni olin juba haigla poole teel ja sealt samal õhtul koju sain. Meeskonnakaaslane oli mulle palliga umbes kümne meetri pealt oimukohta löönud. Kukkusin kohe pikali ja kaotasin teadvuse. Ma ei mäletanud isegi seda, et olen Sloveenias või seda, et ka mu tüdruksõber siin on," rääkis Käit Soccernet.ee-le.

Koondise peatreener Karel Voolaid tõdes nädala alguses Delfile, et Sloveenia kõrgliigaklubi Domžale mängijast tunti viimastes mängudes puudust. "Loomulikult. Nägime kõik, mis viimases aknas toimus. Aga tagantjärele mängija taga nutmine ei aita, kui karjääris satuvad ette sellised tobedad olukorrad. Eriti nagu temal. Saad treeningul palliga, sind lüüakse nokauti. Näeme momente, kus keegi lüüakse palliga pikali, ta tõuseb püsti, läheb mäng edasi. Mattiase puhul toimus see löök pikka aega enne koondiselaagrit. Mõju oli nii tugev," rääkis Voolaid.

