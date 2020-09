Mattias Käit: peame oktoobris kurva seeria lõpetama ja võidu ära võtma!

Käit ütles pärast 0:2 kaotust Rahvuste liiga teises kohtumises, et polnud varem kunagi paremkaitses mänginud. "Võibolla trennis olen kogemata sellele positsioonile sattunud, aga mängus mitte. Alguses oli raske. Keskel olles saad palli sööta igale poole, aga paremkaitses tuleb äärejoon vastu. See oli minu jaoks kõige raskem. Kui palli saad, on võimalus see sööta ette, vasakule või tagasi," rääkis Käit. "Ei oska öelda, kuidas mul välja tuli. Tegin nii hästi kui võimalik ja andsin endast parima."

Käidi sõnul mõjus 44. minutil sisse lastud esimene värava Eesti koondisele laastavalt. "Esimesel poolajal oli olukordi, kus me hoidsime palli ja nemad tegid ka päris palju valesööte. Kuid poolaja lõpu värav võttis meil tempo maha. Kõik teavad, et see pole hea aeg värava sisse laskmiseks," sõnas ta.

"Läksime teisele poolajale plaaniga vastased ülevalt kinni võtta. Näha oli, et kui seda tegime, tegid nad eksimusi ja proovisid rohkem tagant mängida. Proovisime ise palliga kindlamad olla ja tekitada rohkem väravavõimalusi. Paar võimalust ka tekkis - Sappinenil ja ka minu söödust Roosnupul, kes ei läinud küll pealelöögile, aga me tekitasime vähemalt võimalusi."

Eesti koondisele oli see viies järjestikune kaotus. Võitu pole saadud kümme mängu järjest, väravat pole löödud seitsmes kohtumises. Kuidas sellised seeriad meeskonna vaimule mõjuvad?

"Eks need head seeriad kindlasti pole. Oktoobris on meil kolm mängu kodus. See seeria tuleb ära lõpetada, väravaid lüüa. Peame oktoobris võimalusi tekitama ja võidu ära võtma," vastas Käit.