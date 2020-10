Mattias käit: oleks Makedooniat võitnud, oleks täna ühe punktiga rahul

"Kindlasti tahtnuks rohkemat. Punkti saime, aga oleks me Makedoonia vastu kolm punkti saanud, oleks täna ühega igati rahul. Kahjuks andsime Makedooniale lõpus kaks väravat ära ja vajasime täna kindlasti kolme punkti, mida kahjuks ei tulnud," rääkis Käit pärast Rahvuste liiga C-divisjoni neljanda mänguvooru kohtumist A. Le Coq Arenal.

14. minutil Rauno Sappinenile nurgalöögi järel antud väravasöötu kommenteerides ütles Käit: "Tegime enne mängu hotellis plaani, kes nurgalöögi ajal kuhu liigub. Kostja (Konstantin Vassiljev - toim) nägi ära, et tagatsoonis on minust lühemad mängijad. Mul oli selge eelis, panin palli tahaposti. Sain rahulikult Raunole pikendada."

Oma koostööd keskväljapartneri Vladislav Kreidaga kirjeldas Käit kui kordaminekut. "Arvan, et meil klapib väga hästi. Kreida on rohkem number 6. Mina suudan ka 6 mängida, aga mulle meeldib rohkem ettepoole rünnata nagu 8. Kui Kreida on kõrval, on mul rohkem julgust minna ettepoole. Tean, et tema liini taha nii palju jookse ei tee ja mul on vabadust rohkem ette minna. Saime kahes viimases mängus koos hästi hakkama."

Kreida ja Käit hoidsid hästi vaos ka Armeenia suurima staari, AS Roma poolkaitsja Henrikh Mkhitarjani. "Saime temaga hästi hakkama. Me ei leppinud otseselt kokku, et peame ainult teda võtma ja talle keskenduma, aga teadsime mõlemad, et kui ta meil selja taga on ja pöörab, siis on jama majas. Üks meist oli kogu aeg tal külje all, ei lasknud midagi teha," ütles Käit.

Mida peaks Eesti tegema, et kahes viimases võõrsilmängus tabeliseisu parandada? Eesti on jätkuvalt viimasel tabelireal, kolmandal kohal asetsevast Armeeniast lahutab meid kolm punkti. "Kui kahte viimast mängu vaadata, siis võimalusi me ju tekitasime. Juurde saab panna kaitsemängus, et me kiiret väravat endale lüüa ei laseks. Me ei tohiks enesekindlaks muutuda alles siis, kui nad ühe ära on löönud. Kaks mängu järjest on meil siis alles äratuskell helisema hakanud. Kui me samamoodi mängime ja võimalusi tekitame, küll me ühe ikka ära lööme!" vastas Käit.