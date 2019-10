Mattias Käit: kui me mängime enesekindlalt ja kartmatult, võime Saksamaad üllatada

"Peame mängima sama enesekindlalt nagu viimastes mängudes. Kui oled enesekindel ja piisavalt palju aega palliga ega karda vastast, võime isegi värava lüüa ja Saksamaad üllatada. Kui meil rünnakud tekivad, peame kindlasti proovima peale lüüa, muidu me väravani ei jõua," tõdes Käit tänasel pressikonverentsil.

Küsimusele, kuidas end nii tugeva vastase vastu häälestada, vastas Käit: "Arvan, et selleks mänguks valmistuvad kõik nii, nagu nad on kogu oma elu valmistunud. Kui hakkad üle mõtlema, võivad mängus vead sisse tulla."

11. juunil Mainzis toimunud mängus, mis kaotati 0:8, tegi Käit kaasa viimased pool tundi. "Nii palju, kui ma seal mängisin, oli näha tipptaset. Pidime tõesti palju pallita jooksma. Nii kui palli said, pidid teadma, kuhu selle edasi tahad sööta. Neil oli isegi 5:0 ja 6:0 peal päris hea pressing peal. Pidi täpselt teadma, kuhu edasi liikuda tahad. Homme peaksime mängima pigem nii nagu kodus Hollandi vastu - enesekindlalt ja uskuma, et me oskame palliga mängida," sõnas Käit.

"Võrreldes Hollandi mänguga peame kaitses paremad olema, sest lasime endale lüüa neli väravat. Peame kaitses rohkem rääkima, teisi julgustama, kompaktsemad olema."

Eesti - Saksamaa EM-valikmäng algab homme kell 21.45. Delfi toob mängu käigu lugejateni otseblogi vahendusel.