Mattias Käit: hollandlased oskasid alati kaks-kolm käiku ette mõelda

"Kahju, et nii läks. Andsime endast parima. Teadsime, et meil on vaja palju tööd teha ja joosta, sest vastas oli ikkagi tippvõistkond," võttis Käit tablool olevad numbrid 0:4 lühidalt kokku.

Suurest kaotusest hoolimata leidis Käit mängust ka palju positiivset: "Arvan siiski, et kõik nägid, et me proovisime Hollandi vastu jalgpalli mängida. Me ei mänginud ainult pikka palli ette, vaid proovisime ka tagant alustada. Esimesel poolajal saime isegi nende kõrge pressi alt välja. Me tulime siia jalgpalli mängima ja andsime endast parima."

Käidi sõnul paistis täna eredalt silma, kuidas Hollandi staarid on igapäevaselt harjunud hoopis teistel kiirustel tööd tegema. "Mina, Karol [Mets] ja [Mihkel] Ainsalu, pidime jälgima, kes meie selja taga on ja vahepeal ka välja astuma. Tihtipeale oli nii, et kui ma välja astusin, söödeti minu selja taha või kõrvale. Ja kui suutsin tagasi astuda, oli pall juba sealsamas, kelle vastu ma astuma pidin. Nad teadsid alati üks-kaks käitu ette. Aga see tuleb sellest, et nad mängivad sellistes liigades, kus on harjutud nii kiirelt palli liigutama."

Nukrat tabeliseisu (5 mängu, 0 võitu, väravate vahe 2:18) kommenteerides ütles Käit: "Viimasel positsioonil pole kunagi rõõmus olla, aga meie praegune kõige suurem väljakutse peab olema võõrsil Valgevenelt revanš võtta."