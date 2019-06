Mattias Käit: Fulhamist Domžalesse minek on kindlasti samm edasi

"Fulham pikendas minuga lepingut, seega kindlasti oli ka variant seal jätkata, aga otsustasime, et mõlemale osapoolele on hetkel parem, kui liigun edasi," rääkis Käit intervjuus Soccernet.ee-le.

"Nagu ka maininud olen, siis soovisin lahkuda, kuna mängisin U23 liigat ja põhitiimi ega meeste jalgpalli tunda ei saanud. Et edasi areneda, siis oli vaja hakata regulaarselt mängima. Kindlasti paljud arvavad, et Fulhamist Domžalesse on suur samm tagasi, aga kui arvestada, et mängisin tegelikult U23 liigat, siis ise tunnen, et see on minu karjääris kindlasti samm edasi."

