Maruvihane Levadia peatreener: "Mõned asjad ei muutu kunagi - Florale tehti penaltiga kingitus!"

Levadia uus kolumblasest ründaja Erick Andres Moreno Serna Foto: Oliver Tsupsman

"Ma ei ole mängus pettunud. Ma annan endast parima, et aidata oma klubi ja kohalikku jalgpalli üldisemalt. Ja ma ei räägi seda lihtsalt rääkimise pärast. Mu mehed teevad väga head tööd, töötavad kõvasti, annavad endast parima ja jätavad kõik väljakule. Ma leian, et see on kohalikule jalgpallile kasulik. Ja siis antakse selline penalti väljaspool kasti toimunud käepalli pärast! Ärge öelge, mulle, et kohtunik ei näinud seda! See toimus tema nina all. Ärge öelge seda! Sel juhul on ta kas väga halb kohtunik või ta nägi seda, aga mingil põhjusel otsustas penalti anda. Ma tunnen, et see pole meie klubi ega meie poiste suhtes lugupidav."

Eurosarja vastane käis Lillekülas luurel

Foto: Oliver Tsupsman

Rogic leidis, et hoolimata kaotusest oli tänane mäng hea ettevalmistus neljapäevaseks Euroopa liiga 2. eelringi mänguks, mille Levadia peab võõrsil Islandi klubi Stjarnani vastu. Viimaste ridadest istusid täna Lilleküla staadioni pressitribüünil luuretööd teinud peatreener ja abitreener.

"See oli suurepärane ettevalmistus! Islandi meeskond on väga hea standardolukordades ja vasturünnakutel. Kui me laseme neil selliselt kiirrünnakutele nagu täna Florat, siis ei saa me sealt midagi head oodata. Kui me aga kontrollime palli ja samal ajal suudame natuke paremini ettepoole pressida ning ka standardolukordi ohjes hoida, siis on meil head šansid. Nii või naa reisime me sinna, et võita mäng ning esindada väärikalt oma klubi ja Eesti jalgpalli. Olen ausalt öeldes optimistlik," sõnas Rogic.

Ta lisas, et Levadia jaoks teeb eurosarja avakohtumise keerulisemaks hiline algusaeg (23 Eesti aja järgi) ning kunstmuru: "Mäng lõpeb Eesti aja järgi kell 1 öösel. Me ei ole veel nii targad, et teada, kuidas selleks meeskonda ette valmistada. Väljak on seal kiire kunstmuru, pallid on natuke teistsugused," lisas ta.

Tänase mängu avapoolajal kaotas Levadia vigastustondile oma põhikeskpoolkaitsja, ukrainlase Juri Tkatšuki, kes väänas hüppeliigest ja siirdus juba 23. minutil tiimi abipersonali talutades varumeestepingile. Rogic hindas, et Tkatšuk jääb platsi kõrvale kaheks-kolmeks nädalaks.

74. minutil tõi Levadia oma kolmanda vahetusena Premium liiga debüütmänguks väljakule uue Kolumbia ründaja Erick Andres Moreno Serna, kes Rogici sõnul on veel ilmselges alavormis. "Tema füüsiline tase ei ole hea. Tahtsime teda kasutada pigem tema hüppevõime ja heade peapallide pärast, mida lootsime viimase 10-15 minuti jooksul tulevat. Ta tuli meie juurde puhkuse pealt ja on vaid üksinda sörkinud ja jooksnud. Teravusest on veel puudust. Pean temaga targasti käituma. Tal pole energiat enama kui 30 minuti jaoks, aga see kõik tuleb mäng-mängult," ütles Rogic.

Tabeliseis: