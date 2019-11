Martin Reimist saab Levadia uus peatreener

Ametlik kinnitus peaks saabuma täna kell 12 päeval, kui Levadia korraldab uue peatreeneri teemal pressikonverentsi.

Küll aga tunnistas Martin Reim venekeelsele ERR-ile, et jutud vastavad tõele. "Tahaksin, et ka Andres Oper liituks treeneritetiimiga, aga seda on praegu veel vara öelda, kas ta asub Levadias tööle. Tegin koostööettepaneku ka Vladimir Vassiljevile. Ta teab mängijaid ja klubi struktuuri, sooviksin, et ta jääks."

Viimati töötas 48-aastane Reim peatreenerina Eesti jalgpallikoondise eesotsas. 2016. aasta sügisel peatreeneriks nimetatud Reimi ametiaeg kestis veidi alla kolme aasta. Ametist astus ta tagasi tänavu juunis, pärast 0:8 kaotust EM-valikmängus Saksamaale.

Klubitasandil on Reimi ainsaks töökohaks peatreenerina olnud FC Flora, kus ta juhendas aastatel 2010-2012. Floraga tuli ta kahekordseks Eesti meistriks.

Levadia lõpetas septembris koostöö peatreeneri Aleksandar Rogiciga, hooaja lõpuni võttis kohustused üle seni abitreenerina töötanud Vladimir Vassiljev.