Martin Reim ühistreeningutest: kõike seda, mis on enne ja pärast trenni, on märksa raskem kontrollida

"Treeningu ajal on väga hea kontrollida mängijate liikumist ja panna nad eraldi tsooni," kirjeldas FCI Levadia peatreener Martin Reim intervjuus ERR-ile, kuidas on uute reeglite järgi treeninguid pidada, vahendab ERR Sport. "Pigem kõike seda, mis on enne ja pärast trenni ning muus elus, on raske kontrollida. Eriti võistkonnaaladele on see päris suur katsumus, sest sa ei tohi teregi nii öelda nagu sportlasena harjunud oled."

Reimi sõnul on sportlastel mängulises plaanis kindlasti väga suur auk. "Eks me näeme seda esimese nädala jooksul täpsemalt, aga see on loomulik," kinnitas Reim. "Kuni märtsi alguseni tegime kolm kuud treeninguid selle sihiga, et märtsi alguses hakkab hooaeg pihta. Nüüd on sellest kaks kuud möödas. Mul ei ole sellist kogemust, et täna teada, mis olukord praegu täpselt on."

Reimi sõnul tulevad meeskonna jaoks esimesed kuud kindlasti pigem heitlikud ning hetkel treenitakse mõttega, et hooaeg läheb lahti umbes 20. mai paiku.