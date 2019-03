Martin Reim: tooksin ajakirjanikud maa peale tagasi, me peaksime rõõmu tundma iga võidu üle!

Detailsemalt tänasest mängust rääkides tõdes Reim, et süda kippus treeneripingil kohati lööke vahele jätma, sest kodumeeskond ohustas nii mitmelgi korral Eesti väravat - väravaraamid raksatasidki, kuid võrk Mihkel Aksalu selja taga ei sahisenud (korraks sahises, kuid kohtunikul oli püsti suluseisulipp - G.L.).



"Rahul olen seisuga ja mingi osaga mängust. Oli palju asju, mis vahepeal pingil südame seisma panid. Tegime kas ise rumala valesöödu või arvestasime ilmaolude tõttu palli lendu ja esimest puudet valesti. Nendest olukordadest tuli kolm kõige ohtlikumat vastase rünnakut. Suures pildis oli muidu kuni väravani mänguplaanist kinnipidamine eeskujulik. Peale üks-nulli hakati tegema rumalaid sööte hunnikusse või joosti palliga vastastele sülle. Pallikaotuste pool ei meeldinud."

Mängutunnetus on vaja tagasi saada

Küsimusele, millest ikkagi Eesti mängijate ebakindlus tuleneb, vastas Reim: "Sellele on väga loogiline järeldus. See tuleb sellest, et osadel pole veel hooaeg alanud või pole nad välisklubides mänguaega saanud. Kindlus kasvab mängudega. Ega meil ju terve mäng seda väristamist pole. Lihtsalt mingid momendid, mille vastane enda kasuks suudab pöörata või peaaegu ära karistada. Oleks lihtsam, kui nad saaksid koduklubis mänguaega ja mängutunnetuse tagasi. Dima (Dmitri Kruglov) näitas äärekaitses tipp-topp mängu. Tema söötudel polnud midagi häda. Mängis ja oli tubli."

Kas eelnevast võis välja lugeda, et Kruglov mängis end lähemale ka valikmängude algkoosseisule? "Kindlasti mitte. Kaks kuud on järgmiste mängudeni aega. Olen piisavalt kaua koondises olnud, et teada, kuidas kahe kuuga võivad asjad muutuda. Loodan, et muutuvadki - just mänguvormi osas. Et need, kellel hooaeg alles hakkas, saaksid ennast mõnusalt käima ja juunikuuks parimasse vormi ning need, kes hakkavad hooaega lõpetama, saaksid hooaja lõpus rohkem väljakule. Kui mängud lähemale tulevad, siis alles vaatame, mis seisus keegi on."



Reim kaitses ka oma taktikalisi valikuid, öeldes, et viiemeheline kaitseliin on Eesti-suguse väikeriigi jaoks parim viis võõrsil tugevate vastu edu saavutada: "Ma ei tea, kui me oleks Põhja-Iirimaa vastu mänginud neljase kaitseliiniga, nagu kõik räägivad... Kas see neljane kaitseliin peaks võõrsil vastaste rünnakutele vastu? Mida peaksid siis tegema meie äärepoolkaitsjad? Ikka vajuma tihti viiendaks. Siis mängiksid meil ründavama iseloomuga äärepoolkaitsjad kaitses. Kas see oleks parem? Keeruline küsimus. Minu hinnangul on viiene kaitseliin tugevamate vastaste vastu olukorras, kus Ragnar Klavanit ei ole ja mõned veel pole nii heas hoos, kui võiksid olla, üks variant positiivseid tulemusi saavutada."

Koondiseaasta jätkub Eesti jaoks 8. juunil kodumänguga Põhja-Iirimaa vastu. 11. juunil sõidavad Kalevipojad Mainzi külla Saksamaale.