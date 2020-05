Martin Reim: täna oli meie päev

"Täna oli meie päev. See, mida olime harjutanud või mõelnud, tuli hästi välja. Läksime võibolla liiga vara juhtima ja kaotasime väheke esimesel poolajal oma mängu ära, aga tulime teisele poolajale hästi peale. Paide sai alles teise poolaja lõpus tagasi mängu, kui me mingil kümneminutilisel perioodil oma rumalusest neil seda teha lasime," kommenteeris Reim.

Levadia haaras juhtohjad juba 10. minutil Robert Kirsi väravast ning kinkis poolaja lõpus Paidele ridamisi häid võimalusi, kuid külalistel Artur Kotenkot üks-ühele olukordades üle mängida ei õnnestunud. Hoopis Levadia ise oli see, kes enne 46 minuti täis tiksumist eduseisu suurendas. Omavärava sai kirja Martin Kase.

"Kuna Paide üritas esimese poolaja teises pooles viigiväravat suruda ja omas paremaid momente, olime valmis, et nad tulevad veel suurema innuga kiiret viigiväravat lööma. Olime paremini valmis ja karistasime nad ise ära," sõnas Reim.

Sergei Lepmetsa emotsionaalse lahkumise järel esikindad endale saanud Kontenko kohta jagus Reimil samuti vaid kiidusõnu: "Ta tegi tõesti väga korraliku esituse ja näitas, et väärib esiväravaks olemist. Oleks ta penalti ära võtnud (Paide ainsa värava lõi 80. minutil Siim Luts - toim), oleksin veel rohkem rahul."

Sellegipoolest jätkab Levadia uue väravavahi otsinguid, kes Kotenkole konkurentsi pakuks ja karikamängudes 38-aastasele veteranile puhkust annaks. "Meil on paar noort väravavahti, aga Premium liiga koormust on neile veel vara anda. Hoiame silmad lahti, võibolla leiame kellegi, kes oleks Arturile heaks partneriks. Mängu tuleb palju ja kui karikamänge ka vahele hakkab tulema, oleks hea, kui vanameister saaks ka vahepeal puhata," sõnas Reim.

Teisele koroonapausi ajal lahkunule, poolkaitsjale Juri Tkatšukile teadlikult asendajat ei otsita, kuid see ei tähenda, et sobiva kandidaadi orbiidile ilmudes keskväljale täiendust ei tooda. "Paaniliselt ei otsi. Meil on mängijad, kes peavad selle tööga hakkama saama. Aga silmad kinni me ka ringi ei käi. Poleks paha, kui keskväljale tuleks konkurentsi juurde, aga vaatame rahulikult," lisas Reim.