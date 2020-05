Martin Reim: palgakärbe tabas meid kõiki ühtmoodi

Eesti koondise ja Levadia esiväravavaht ütles täna hommikul venekeelsele ERR-ile, et leidis endale pärast Levadia 50-protsendilist palgakärbet uue töökoha, kuid klubi polnud nõus tema kahel rindel jätkamisega, mistõttu oli profimängija karjääri lõpetamine vältimatu. Reim tunnistas, et tema vaated ühtivad klubi juhtkonna omadega.

"Kui see kestaks vaid mõni kuu, siis võibolla olnuksin sellega nõus, aga praeguses olukorras ei oleks see aus teiste mängijate suhtes, kellel on teised eesmärgid. Siis peaks klubi juhtkond mingid teised sihid seadma. Ta jääb mingit moodi meie duubliga seotuks, aga arvan, et esindusvõistkonnas võiks olla mängijad, kes tahavad iga mäng võidu nimel heidelda, mitte ainult oma lõbuks mängida," põhjendas Reim.

Kahe nädala jooksul on Reim ilma jäänud kahest põhimängijast, sest eelmisel nädalal lahkus meeskonnast ka Ukraina poolkaitsja Juri Tkatšuk. "Meil on hetkel piisavalt mehi, kellel on motivatsiooni selle võistkonna eest mängida ja me lähme nendega edasi. See on eluline osa - kui keegi lahkub või saab vigastada, ega seda kunagi pikalt ette ei tea," jätkas Reim. "Eks näis, kas ja kui määravaks need lahkumised meile saavad. Võistkonnaaladel on konkurents kindlasti tähtis ning meie oleme kahe mängija võrra võiksemad, aga peame hakkama saama."

Reim lisas, et inimlikust küljest mõistab ta Lepmetsa otsust: "Jah, inimlikust küljest kindlasti ning seda ma ütlesin ka talle. Meie jaoks tuli see väga valusal ajal. Oleme pool aastat valmistudes tema peale panustanud, aga samas mõistan, et see olukord oli tingitud situatsioonist, mis meil praegu maailmas on. Eks treenerina olnuks mul sellist asja parem muidugi detsembris teada, aga parem nüüd kui peale paari kohtumist."

Reim tunnistas, et küsis täna trennis tervelt meeskonnalt, kas kellelgi veel sarnaseid uudiseid varuks on nagu Lepmetsal ja Tkatšukil. "Jalgpalluritele kohaselt ütlesid kõik, et on valmis mängima. Ütlesin neile ausalt, et parem oleks selliste uudistega välja tulla enne kui pärast mängu. Loodame, et neid rohkem ei tule," sõnas Reim.