Martin Reim: olen pettunud tulemuses, mitte meie meeste mängus. Nad tegid maksimumilähedase soorituse

Eesti peatreener vihjas mitu korda sellele, et tagantjärele oleks võinud ehk Taijo Teniste varem välja vahetada - tema äärelt tuli põhjaiirlaste mõlema värava eeltöö. Samas tõdes Reim, et eduseisus oleks sellist vahetust olnud keeruline teha.

"Värske mees tegi vastastel väga head tööd. Taijo on meil selline mängija, keda väga lihtsalt välja ei vaheta. Täna oli see jalgade kiirus, mis sealt vastu tuli ja need õnnestunud löögid meie jaoks liig. Sellises olukorras peab aga äärekaitsjale ka toetust tulema ja seal olid jalad juba selles faasis ka natuke liiga aeglased."

Ühe variandina käis mängu ajal Reimi peast läbi ka viiemehelisele kaitseliinile lülitamine, et seisu kindlustada, kuid see oleks omakorda teisi riske kaasa toonud. "See oli mõttes, aga me ei teinud seda, sest oleksime võinud vajuda liiga oma kasti ette. Tagantjärele oleks ju ehk võinud proovida, aga me ei tea, mis oleks saanud."

Debüüdi said valikmängus koguni kaks pallurit - FC Flora noored Vlasi Sinjavski ja Erik Sorga. "Arvan, et Vlasi sai väga hästi hakkama. Mõned pallikaotused on täiesti loomulikud, aga ta oli väga tubli. Auga teenis välja koha põhikoosseisus. Erikul oli raskem mängu sisse tulla ja tal oli keerulisem muutust tuua, aga kahjuks ei saanud ta palli nii palju, et kaitsjate vastu üks-ühele olukordadesse minna."

Mis tunde tekitas aga see, et Eesti parim mängija oli 34-aastane Premium liiga mängija Konstantin Vassiljev? "Ühest küljest tekitab see hea tunde Kostja üle, teisest küljest, loomulikult - see on meie mängijate tase. Loodan, et nooremad mängijad saavad kiiresti kogemust ja tuleb jõudu juurde. Kui vaadata vanemaid mängijaid, siis väga tihti tulevad sisse mängupausid ja vigastused. Oleme juba mõelnud, mis edasi toimuma hakkab. Tagasi vaadates oli ainuõige, et neid nooremaid juba sisse tuua, kui nende tase vähegi kannatab."

Kas Vassiljevit võib platsile oodata ka Saksamaa vastu, kus kaitsemängu roll on ilmselt tunduvalt suurem kui kodus Põhja-Iirimaa vastu? "Loomulikult peame vaatama tema vanust ja füüsilist seisu - kui korras ta on järgmist mängu mängima. Sellest on aga praegu veel vara rääkida. Täna õhtul hakkab taastumine ja valmistumine, õigete mängijate ja lahenduste leidmine väljakule. Väikese aja sees teine raske mäng, seis on keeruline, aga selleks me jalgpalli mängime, et selliseid asju lahendada."