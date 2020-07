Martin Reim lahkub FCI Levadia peatreeneri positsioonilt

“Tegemist on minu otsusega. Pärast eilset kohtumist klubi juhtkonnaga jõudsin tõdemuseni, et koostöö jätkamine poleks mõistlik. Täna teavitasin oma otsusest nii FCI Levadia juhatust kui meeskonda. Tänan FCI Levadiat senise koostöö eest ning soovin klubile ja meeskonnale palju edu ja kordaminekuid,” ütles Reim.

“Martini tagasiastumine oli meie jaoks ootamatu, aga ta on oma otsuse langetanud ja me austame seda. Täname Martinit tehtud töö eest ning soovime talle kõike head edasisel jalgpalliteel,” sõnas FCI Levadia spordidirektor Sergei Pareiko.

FCI Levadia peatreeneri kohusetäitjana jätkab Vladimir Vassiljev, abitreenerina Jevgeni Gurtšioglujants ning väravavahtide treenerina Ain Tammus.

Pühapäeval, 12. juulil kell 19:00 kohtub FCI Levadia A. Le Coq Arenal Premium Liiga XII vooru mängus Tallinna JK Legioniga.