Martin Reim: käärid olid muutunud liiga suureks

“Saime presidendi ja juhtkonnaga kokku ning vahetasime mõtteid. Pärast seda tuli otsus, et pole mõistlik jätkata. Jutuks oli ka võistkonna olukord, mängud ja mängijad,” avaldas Reim intervjuus Delfi Spordile.

49-aastane loots soovib rõhutada, et tema otsuse tagamaa ei peitunud ainult tabeliseisus. “Põhjuseks ei olnud ainult tulemused, kokku oli palju erinevaid nüansse. Tulemused olid tähtsad, aga olulised olid ka mängijate esitused ja tase,” rääkis Reim.

“Lahkhelid olid ka juhtkonnaga. Ma nägin, et meil on mingitest asjadest erinev arusaam ning me ei toeta üksteist. Kokkuvõttes olid käärid muutunud liiga suureks,” tunnistab 157 korda Eesti jalgpalli rahvuskoondist esindanud mees.

Martin Reim räägib, et kuigi lõplik lahkumisotsus tuli eile, polnud see idee talle võõras. “Lõplik otsus tuli pärast eilset koosviibimist ja jutuajamist. Varem on ka erinevaid jutuajamisi olnud.”

“Tegelikult Levadiasse treeneriks tulek oli väga hea väljakutse. Ma teadsin, mis mind siin ootab ja ma võtsin selle vastu. Kindlasti oli ka positiivseid asju, aga mõned asjad ei töötanud. Minu silmis ei tehtud mingeid asju piisavalt,” avaldab endine FCI Levadia treener.

Reim tunnistab, et juhtkond polnud esimene, kes tema lahkumisest teada sai. “Mängijatele sai otsus viidud esimesena. Ma usaldan neid ja loodan, et nad käisid minuga ühte jalga.”

Hoolimata raskest otsusest, on Reim siiski positiivne ning tunnistab, et ta ei jää koju käed rüppes istuma. “Mul oma jalgpallikool, kus oled igatpidi tegev. Levadia oli mulle hea kogemus ning peatreeneri ust ma tulevikuks kinni ei lükka.”