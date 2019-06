Martin Reim enne mängu Põhja-Iirimaaga: lihtne oleks öelda, et "mängige julgemalt" ja keerata ise selg

"Mängime nüüd kodus, see on meie kindlus. Eelmine mäng oli kaks kuud tagasi ning loodan, et mängijad on seekord paremas vormis kui toona," sõnas Reim mängueelsel pressikonverentsil.

Kas "minna panema" või "panna minema"? ""Panna minema" kindlasti kõne alla ei tule. "Minna panema", aga tasakaalukalt. Kui vaatame alagruppi, siis need on need kohad, kus punkte on võimalik võtta, vastavalt sellele peame mängima ning vajadusel ka riskima mingil määral. Julgelt tuleb mängida ja peame meestesse enesekindlust süstima."

Kuidas mängijatesse enesekindluse süstimine välja näeb? "Eks ikka erinevate meetoditega. Selleks on väga palju võimalusi, aga mängija on enesekindel siis, kui ta teab, mida ta väljakul tegema peab või mida ta partnerid tegema peavad. Positiivse õhkkonna loomine - kui midagi valesti läheb, siis see on jalgpall, seda juhtub. Järgmisel hetkel tuleb ikka valmis olla. See oleks lihtne, kui ütleksin, et "mängige julgemalt" ja keeran ise selja. Tuleb edasi anda head ideed, häid näpunäiteid, aga otsustajad väljakul on mängijad."

Enesekindluse kõrval on viimastel aastatel Eesti koondise suureks probleemiks olnud nürivõitu rünnak. Reim vihjas, et Eesti võib minna mängima viiese kaitseliini asemel neljasega, kus platsil on võimalik lihtsamal moel koht leida ka Konstantin Vassiljevile. "See on tõenäoline, aga tean, et see võib väga valusalt kätte maksta, kui võtta fookuseks ainult rünnak. Kõik peab olema heas kombinatsioonis. Üritame parandada mängu palliga, ilma selleta on väga keeruline mänge võita. Loota ainult sellele, et suudame oma väravaesise tühjaks lüüa - sellest ei piisa.